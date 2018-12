Ossenaar krijgt celstraf voor kweken 400 wietplantjes

OSS - Een 32-jarige Ossenaar moet twee maanden de cel in omdat hij in huis tussen oktober 2017 en februari 2018 een forse hennepkwekerij met 400 planten opzette. De man moest bovendien zijn ‘criminele winst’ van 30.000 euro afgeven aan de overheid.

De 32-jarige Ossenaar zat eind 2017 flink in de nesten. Hij was zijn baan kwijtgeraakt en lag in scheiding met zijn vrouw. ,,Mijn ex had heel veel spullen meegenomen uit onze woning”, vertelde de verdachte. ,,Dat was nodig voor de kinderen.” Zodoende bleef de Ossenaar met lege handen achter, zei hij. ,,Ik dacht daarom dat het wel de moeite waard was om een kwekerij op te bouwen.”

Quote Mijn ex had heel veel spullen meegenomen uit onze woning Verdachte Ossenaar

Dat was een ‘bewuste handeling’, vond de rechter. ,,Achteraf de verkeerde”, gaf de verdachte aan. De Ossenaar vertelde dat hij alles alleen had opgebouwd. Hij hield gistermiddag vol dat hij nog niet had geoogst. De vierhonderd planten in zijn woning stonden er nog maar ‘een paar weken’.

Het Openbaar Ministerie geloofde daar niets van. Officier van justitie J. van Vreeswijk wees op een melding over het henneppand, die op 1 november 2017 binnenkwam bij de politie. De kwekerij werd opgerold op 28 februari 2018. Tijd genoeg voor minimaal één oogst.

Bonnetje

De verdachte stelde dat hij lang bezig was geweest met de opbouw van de plantage. Hij liet een bonnetje zien voor materialen, die hij in januari hiervoor nog had aangeschaft. Hij wist de rechter niet te overtuigen. Die keek ook naar de hennepresten, oude potten en knipschaartjes die in de woning waren gevonden. Genoeg bewijs voor een eerdere oogst.