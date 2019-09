Ossenaar krijgt celstraf voor ontucht met 15-jarig buurmeisje

De rechters vonden dat de man 'grote inbreuk maakte op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer' van het slachtoffer. De man was ervan overtuigd dat er sprake was van een 'wederzijdse liefdesrelatie' en dat de ontuchtige handelingen 'volledig vrijwillig plaatsvonden'. Maar de Ossenaar miskende volgens de rechtbank dat hij bijna 30 jaar ouder was dan het slachtoffer. Dat maakte de relatie ongelijkwaardig.