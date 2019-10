Ossenaar krijgt taakstraf voor ‘verwurgen’ rechter

E. vloog een rechter aan nadat die had beslist dat de Ossenaar verplicht moest worden opgenomen in een inrichting. Dat gebeurde op 4 oktober vorig jaar bij hem thuis tijdens een bijzondere zitting in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen.

Zwart voor zijn ogen

De man had gezegd dat het zwart werd voor zijn ogen en dat hij daardoor niet wist wat hij deed. De rechter hield alleen wat lichte pijn over aan het incident. Ze had geen letsel, maar was vooral geschrokken, zei ze.

Cannabisverslaving