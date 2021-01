Ossenaar laat milieustraat even links liggen en daardoor heeft Kringloopbedrijf (nog) geen ruimtegebrek

Politie vindt gestolen scooter bij sluiting drugspand Oss

12 januari OSS - De politie heeft maandag een gestolen scooter aangetroffen bij een woning aan de Doctor Hoebenstraat in Oss. De agenten kwamen naar het huis in de Schadewijk om te assisteren bij de gedwongen sluiting voor drie maanden op last van de burgemeester. In het huis werd in oktober ‘een aanzienlijke hoeveelheid’ harddrugs aangetroffen.