Ossenaar loopt politiebureau binnen en vraagt om pistool om stiefvader dood te schieten

DEN BOSCH/OSS - Ossenaar Y. M. liep op een vrijdagmiddag in januari 2019 het politiebureau binnen, met in zijn handen een baksteen. ,,Hoe kan ik aan een pistool komen?”, vroeg de psychiatrisch patiënt aan de eerste agent die hij tegenkwam. ,,Ik wil mijn stiefvader doodschieten.”

,,Ik had ruzie met mijn stiefvader”, vertelde de 35-jarige M. tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Ik haatte die man. We hadden geen goed contact. Die bedreiging klopt. Maar ik zou het niet gedaan hebben.”

Medicijnen hebben forse bijwerkingen

M. lijdt aan een schizo-affectieve stoornis. Hij krijgt hiervoor medicijnen, maar die hebben forse bijwerkingen. Daarom nam hij ze niet meer in. In de eerste maanden van 2019 kwam hij in een ‘manisch-psychotische’ toestand terecht. De verdachte vertoonde steeds vaker verward gedrag. Daarbij viel hij ook op zeer indringende wijze twee vrouwen lastig.

Grimmig kat en muisspel

Zo sprak de man op 26 januari 2019 de bezoekster van een sportschool in zijn woonplaats aan. ,,Kijk je naar mannen of vrouwenporno?”, vroeg hij. ,,Wat zijn dat voor vragen?”, reageerde het slachtoffer boos. ,,Ik wil dat je weggaat.” Wat volgde was een grimmig ‘kat en muisspel’ waarbij M. de vrouw steeds achterna liep, terwijl zij hem probeerde te ontwijken. De Ossenaar maakte uiteindelijk een opmerking over ‘neuken’, die het Openbaar Ministerie zag als een ‘bedreiging met verkrachting’. Zijn advocate gaf aan dat de man weliswaar ‘impertinente vragen’ stelde, maar de vrouw niet bedreigde.

Bleef rondhangen en maakte schietgebaren

De Ossenaar vroeg de eigenaresse van een kledingwinkel in maart naar de locatie van een sportschool. Toen ze aangaf niet te weten waar deze lag, werd de man erg boos. ,,Donderdag ga je dood”, snauwde hij. De vrouw sloot snel de deur voor de man, maar M. bleef bij de winkel rondhangen. Hij maakte schietgebaren naar het slachtoffer en riep: ,,Als je in België had gewoond, had ik je een stoot gegeven.”

Niet volledig ontoerekeningsvatbaar

Een psychiater gaf aan dat de kans dat M. opnieuw in de fout ging laag was, zolang de man maar meewerkte met zijn behandelaars. De man zou overigens binnenkort via een ‘zorgmachtiging’, buiten het strafrecht om, gedwongen kunnen worden om medicijnen te slikken. Dat deed hij nu niet. M. zou verminderd, maar niet volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Hij wist ten slotte dat het fout ging, als hij stopte met zijn medicatie. Het OM eiste een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen, waarvan 50 dagen voorwaardelijk. M. zat het onvoorwaardelijke deel van die straf al uit in voorarrest.

Uitspraak over veertien dagen.