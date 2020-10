Ossenaar mag vijf jaar geen contact hebben met zijn ex: ‘Dat is wel heel lang.’

,,Vijf jaar is wel heel erg lang", vond de Ossenaar. ,,Want wat als ik over twee jaar haar kinderen tegenkom?” De politierechter waarschuwde hem nadrukkelijk: ,,Zelfs geen appje, want het kost je iedere keer een week cel.”

Ruzie

De man was op 1 augustus naar de herdenking van Arie den Dekker geweest, de Ossenaar die zich kort daarvoor uit protest op de stoep van het gemeentehuis in brand had gestoken. Hij kreeg ruzie met zijn vriendin omdat hij een half uur te laat thuis kwam.

Die ruzie resulteerde in het uit de grond trekken van een aantal coniferen, het omkiepen van de plantenbak en het over en weer gooien met zand. Bovendien duwde hij haar enkele keren de kluit van een boompje in het gezicht. ,,Per ongeluk", vond de Ossenaar. De hele mishandeling stond echter op camera.

Stomp tegen de kaak

Op 13 september was het weer mis: na een feestje kreeg het stel opnieuw ruzie. De volgende ochtend kwam hij van de sportschool en zag hij haar in de brandgang op de grond zitten. Toen zag hij een andere man in haar woning. Die verkocht hij een stomp tegen zijn kaak. De vrouw vluchtte naar haar slaapkamer. ,,Kankerhoer, ik maak je kapot", zou hij hebben geroepen. Dat laatste ontkent de Ossenaar.

Een contactverbod schond hij twee keer. ,,Een ernstige zaak", vonden zowel de officier van justitie als de politierechter. ,,Ik heb haar alleen een appje gestuurd dat ik ondanks alles toch van haar hield.” Enkele dagen later kwam hij de vrouw in de supermarkt tegen. Ze had uit voorzorg haar telefoon al op opnemen staan. Zo kon ze de overtreding van het contactverbod bewijzen.

Dodenlijst

De man vertelde tegenover de rechter dat hij op de dodenlijst had gestaan van drie groepen. En hij werd veroordeeld tot drie maanden cel, waartegen hij in hoger beroep ging. Die zaak loopt nog.

In een slachtofferverklaring die door de rechter werd voorgelezen vroeg de vrouw haar ex-vriend hen met rust te laten. ,,Het werkt niet tussen ons, je brengt mij psychische schade toe. Maar het ergste is dat je ook mijn kinderen erbij betrekt", schreef ze. ,,Ik ben gewoon verliefd op de verkeerde meid”, vond de man. ,,Maar ik heb er vrede mee dat het definitief over is.”

Contactverbod

De officier eiste zes maanden voorwaardelijk, reclasseringstoezicht met bijzondere voorwaarden en een contactverbod van vijf jaar. De rechter nam die eis over, behalve de voorwaardelijke celstraf, die ging naar vier maanden.