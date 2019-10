Ossenaar moet vier weken de cel in voor wapens en heling

OSS - ,,Door te rijden op een geleende scooter, krijg ik nu een beerput over me heen", zei een 44-jarige Ossenaar gisteren tegen de politierechter in Den Bosch. Die stuurde hem voor vier weken de gevangenis in voor vier zaken. Van twee andere werd hij vrijgesproken.

Politieagenten in burger spraken de man op 6 maart van dit jaar aan toen hij in de Molenstraat in Oss uit een schoenenzaak kwam. Ze hadden gezien dat hij op een scooter reed, terwijl hij een rijverbod had. ,,Ik wist niet dat dat niet mocht, toen ik zestien werd mocht ik brommer rijden", zei de man. De rechter vond dat geen argument.

Omdat de man de agenten geen kentekenbewijs kon laten zien, controleerden de agenten het framenummer, dat onder de buddyseat stond. De scooter was in 2018 in Nijmegen gestolen. Ook de kentekenplaat was vals. ,,Dat wist ik echt niet", zei de man. ,,Omdat ik niet mocht autorijden had ik die scooter geleend van iemand in het hangcafé. Ik kende hem alleen als ‘Mo’.

Buddyseat

De politie vond onder de buddyseat ook een groot vleesmes en een tasje met twintig scherpe patronen. Omdat ze hem kenden als veelpleger die in het bezit was van een vuurwapen, werd huiszoeking gedaan. Eerst in het huis van zijn moeder, waar hij officieel stond ingeschreven, daarna in de woning van zijn 27-jarige vriendin.

Hennep

Daar vonden de agenten 668 gram hennep en een busje pepperspray. De vrouw, die gisteren ook terecht stond, zei niet te weten van wie de hennep was. Ze woonde nog maar pas in de woning en er stonden nog veel spullen van de vorige bewoner. De rechter zei niet te kunnen bewijzen dat de hennep van haar was, maar ze had wel kunnen en moeten weten, vanwege de sterke geur, dat er hennep was. Ze veroordeelde de vrouw daarom tot een taakstraf van dertig uur.

