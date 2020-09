Ossenaar na 18 jaar af van TBS-status, maar mag van rechter vanwege corona niet naar België

Raad Landerd stapt als eerste weer terug naar alleen digitaal vergaderen

29 september ZEELAND/VEGHEL/OSS - De gemeenteraad van Landerd komt de eerstvolgende vijf weken uitsluitend ‘digitaal’ bijeen. In andere gemeenten in deze regio is dinsdag nog niet beslist over het vergaderen onder de nieuwe, aangescherpte coronaregels.