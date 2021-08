Ossenaar naar rechter tegen geweigerd vuurwapenverlof

Twee vrouwen hebben tegen de man in 2017 en 2018 aangifte gedaan bij de politie wegens smaad of laster. Over de man werd in 2018 ook een melding gedaan van een winkeldiefstal in een supermarkt. De Ossenaar, die werkzaam is bij Jeugdzorg, ontkent de aantijgingen. Er is volgens hem geen ondersteunend bewijs bij de aangiftes en hij is er ook niet voor vervolgd.