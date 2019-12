Ossenaar niet de gevangenis in voor machinepistolen, wél voor drugsbezit

De Ossenaar was een loopjongen voor een groep drugscriminelen, die chemicaliën vanuit België invoerden voor de productie van synthetische drugs. De Ossenaar had onder een valse naam voor hen een aanhanger gehuurd en gestald in Geffen. Een medeverdachte was vlak voor de politie-inval in oktober 2015 gezien bij deze aanhanger: hij had volgens het Hof waarschijnlijk de wapens hier neergelegd.