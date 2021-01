Ossenaar noemt bedreiging van agenten met de dood, een ‘komische opmerking’

Leraren die weer online les moeten geven: 'We proberen er maar het beste van te maken’

5 januari OSS/UDEN - ,,Papa, kun jij even snel een tosti voor me klaarmaken?”, ,,Zoonlief, kun jij het geluid van de computer wat zachter zetten.” De rentree van het thuisonderwijs bezorgt sommige ouders en kinderen kopzorgen. Tsja, ideaal is anders...