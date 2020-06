Ossenaar ontkent verkrachting in mei 2018: ‘We hebben die middag geen seks gehad’

De Ossenaar had in 2018 geen verkering, maar wel een viertal weken intensief contact met het vermeende slachtoffer. Het stel had daarbij ook vrijwillig seksueel contact. Op zaterdag 26 mei 2018 gingen de Ossenaar en de jonge vrouw samen zwemmen. Daarna gingen ze volgens het slachtoffer naar het huis van de verdachte. Daar zou de verkrachting hebben plaatsgehad. Het Openbaar Ministerie eiste hiervoor een celstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk.

Quote We zijn niet bij mij thuis geweest en hebben die middag sowieso geen seks meer gehad Verdachte

De Ossenaar ontkende het seksueel geweld. ,,We zijn na het zwemmen nog wat gaan eten", vertelde hij tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Vervolgens heb ik haar thuis afgezet. We zijn niet bij mij thuis geweest en hebben die middag sowieso geen seks meer gehad."

Spijt

De rechtbank wees hem op de app-berichten die hij die avond stuurde naar het slachtoffer. Daarin vertelde de verdachte hoeveel spijt hij had en smeekte hij om 'een tweede kans'. ,,Ik weet niet wat me bezielde", meldde de verdachte in één van de tekstberichten.

De Ossenaar stelde dat die spijtbetuigingen niet over een verkrachting gingen. Ze hadden ruzie gekregen tijdens het eten, vertelde hij. De vrouw had gehoord dat zijn vrienden haar 'kerstboom' hadden genoemd, vanwege haar oorbellen. Het slachtoffer had daarop tegen de Ossenaar gezegd dat ze hem niet knap vond. De officier van justitie merkte op dat de verdachte wel 'flinke spijtbetuigingen stuurde' voor een ruzie die aan 'twee kanten ligt'.

Ruzie over piercing

Er was nog iets bijzonders aan zijn verklaring bij de gistermiddag. Bij zijn politieverhoor had de man ook ontkend dat hij de vrouw had verkracht. Daar zei hij echter dat de spijtbetuigingen gingen over haar piercing, die hij per ongeluk zou hebben losgetrokken. Hij maakte toen ook een opmerking over 'oorbellen', maar zei verder niets over een ruzie over het uiterlijk.

Quote Ze zei tegen mij dat ik haar 'altijd kon appen of bellen'. Dat zeg je toch niet als iemand je verkracht heeft? Verdachte

Advocaat G. Wurpel wees op de tekstberichten die het slachtoffer die avond terug stuurde naar de Ossenaar. Daarin zou ze hebben gezegd dat 'het wel goed zou komen'. In zijn laatste woord noemde de verdachte die berichten ook. ,,Ze zei tegen mij dat ik haar 'altijd kon appen of bellen'. Dat zeg je toch niet als iemand je verkracht heeft? Dan ga je schelden en meteen naar de politie.”

Het slachtoffer vertelde een vriendin een dag later, na haar werk, over de vermeende verkrachting.