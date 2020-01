Ossenaar op gestolen fiets krijgt politie niet afgeschud

De Ossenaar was een alcoholverslaafde man, met een fors crimineel verleden. In 2006 moest hij al eens twee jaar doorbrengen in een zogenoemde Instelling voor Stelselmatige Daders. Dat hielp. Tot vorig jaar bleef hij grotendeels op het rechte pad. Daarna ontspoorde het leven van de verdachte opnieuw; waarom bleef onduidelijk. Vooral in de Schadewijk veroorzaakte de man veel overlast: de zaken waarvoor hij was aangeklaagd, vormen slechts het topje van de ijsberg.



De man bekende vrijwel alle feiten en liet duidelijk weten dat hij de schade wilde vergoeden aan de slachtoffers. Alleen met de vrouw die hij had bedreigd, toonde hij weinig medelijden. De Ossenaar beweerde dat dit slachtoffer hem eerder had aangevallen. Zijn advocaat vond dat de man geen onvoorwaardelijke celstraf, maar een werkstraf moest krijgen: een gevangenisstraf zou 'averechts' werken voor zijn behandeling.