Ossenaar opnieuw in de fout met cocaïneverkoop

VIDEO Twee granaten uit Tweede Wereldoor­log tot ontplof­fing gebracht in Vinkel

24 september VINKEL - 75 jaar na de bevrijding worden er nog bijna dagelijks explosieve projectielen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Vandaag werden er nog twee tot ontploffing gebracht in een weiland in Vinkel. Het gaf een zandfontein van wel een meter of 7 hoog.