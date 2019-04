Ossenaar René van Rooij stapt na 21 jaar uit WC Experience

OSS - Ossenaar René van Rooij stapt uit de WC Experience. De zanger, accordeonist en toetsenist vindt het na ruim 21 jaar mooi geweest. Voorlopig gaat het om een tijdelijk afscheid. ,,Ik gooi de handdoek niet in de ring, ik hang 'm in de touwen.”

Van Rooij kondigt zijn afscheid aan in een uitgebreid bericht op zijn eigen Facebook-pagina. De reacties stromen van alle kanten binnen. ,,Ik had niet verwacht dat het zó veel los zou maken", reageert de muzikant. ,,Ik raak er gewoon bijna ontroerd van. Het geeft een warm gevoel dat zoveel mensen hun waardering uitspreken.”

De in Herpen geboren Ossenaar is het enige lid van WC Experience uit het oosten van de provincie. In de afgelopen twee decennia groeide hij uit tot een van de frontmannen van de band. Hij was mede-verantwoordelijk voor een paar van de grootste hits als ‘Maag ik hier rooken?’ en ‘Rammsteiner Kloempe stoempe’. Maar in de afgelopen jaren gingen de verplichtingen voor de band hoe langer hoe meer als werk voelen. Lastig te combineren met een doordeweekse baan en een gezin.

Sabbatical

,,Een paar maanden geleden heb ik de band al laten weten dat ik er zo over dacht. Ik wilde eigenlijk helemaal stoppen, maar de andere leden hebben me overgehaald er een sabbatical van te maken. Daar ben ik nu heel blij mee. Daardoor voelt het wat minder definitief. Na zoveel jaar is het toch alsof er een stukje van jezelf afsterft.”

,,Met de andere leden ben je toch een soort familie geworden", gaat Van Rooij verder. ,,We hebben dan ook helemaal geen ruzie onderling, ik ben er voor mezelf al even klaar mee. Op een gegeven moment straal je dat ook uit op het podium.”

De grote festivals gaat Van Rooij misschien nog wel het meest missen. Net als de afterparty's met andere bands na afloop van de show. Bij de eerstvolgende 24-uurs Solexrace in Heeswijk-Dinter is hij in elk geval nog van de partij.

Pap & Pudding

Afgesproken is dat Van Rooij doorgaat totdat er een geschikte vervanger is gevonden. Ook daarna zal hij als het moet nog invallen bij de band. Hoe lang zijn sabbatical gaat duren, is nog niet bekend. In de tussentijd blijft het met Pap & Pudding wél gewoon actief. Dat project kost een stuk minder tijd. Bovendien zijn bijna alle optredens rond carnaval. Ook beklimt Van Rooij het podium als dj Onslow.