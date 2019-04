Ossenaar schaft wapens aan om op ratten schieten

Geluidsdemper

Diezelfde dag gaf de Ossenaar onder invloed van een halve fles whiskey en amfetamine een andere buurtbewoner een klap in zijn gezicht. De Ossenaar vertelde een warrig verhaal over dit slachtoffer, dat 'naar zijn vrouw zou hebben gekeken’. Maar de echte aanleiding was een ruzie met zijn eigen kind. ,,Omdat ik mijn zoon niet aankan op dat moment, pak ik iemand anders."

Borderline

De Ossenaar leed aan een ‘stoornis met antisociale kenmerken’, borderline én hij was verslaafd aan alcohol en amfetamine. De man moest volgens de reclassering een verplichte behandeling volgen in en later buiten een kliniek. De man had overigens al eerder verplicht tijd in een kliniek doorgebracht: hij hield zich in de instelling wel aan de voorwaarden, maar ging thuis opnieuw in de fout.