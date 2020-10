Ossenaar stak zijn eigen broer neer in Merinohof: ‘Noodweer’

Video Steekpar­tij in Oss: man (46) zwaarge­wond naar ziekenhuis, een aanhouding

24 juni OSS - Bij een steekpartij in de Merinohof in Oss is dinsdagavond een 46-jarige man zwaargewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar ligt hij woensdagmiddag nog steeds, laat de politie weten.