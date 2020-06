Ossenaar Tonnie Janssen graaft in historie van ‘zijn‘ Maasveren

Burgemees­ter Buijs vertelt in webinar over impact corona op gemeente Oss

14:10 OSS - Burgemeester Wobine Buijs vertelt volgende week tijdens een webinar over de impact van het coronavirus op de gemeente Oss. Zowel op de samenleving als op de gemeentelijke organisatie. Ook geeft ze een inkijkje in het maken van beslissingen in crisistijd.