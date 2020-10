Ossenaar tot rechter: ‘Ik ben geen héndige mens’

OSS/DEN BOSCH - ‘Het is twee voor twaalf’ zeiden officier van justitie A. Janssen en politierechter M. Klinkenbijl tegen een 32-jarige Ossenaar. Hij stond terecht op verdenking van het mishandelen en bedreigen van zijn ex, terwijl hij in de proeftijd liep van een eerdere veroordeling.

De man heeft ongeveer 80.000 euro schulden, pus een gok- , drugs- en alcoholprobleem. ,,Ik heb mijn ex niet mishandeld. Ik heb haar wel uitgescholden want ik was kwaad op haar”, gaf de Ossenaar tijdens de rechtszitting toe. Hij beaamde tegenover de rechter dat zijn ex hem veel uit handen nam. Teveel vond de reclassering.

‘Ze maakt me gek’

Zo zou de vrouw al zijn geldzaken hebben geregeld. En hem verboden hebben te drinken, te gokken en drugs te gebruiken. ,,Ze maakt me voortdurend gek. Ik heb haar verrot gescholden en toen heeft ze me buitengegooid”, vertelde hij. ,,Als ik jullie betrap snij ik je strot open”, zou hij gezegd hebben tegen de vrouw die inmiddels iets had met de buurman.

Schuld buiten zichzelf

Rechter Klinkenbijl sprak de man ‘bemoederend’ toe: ,,Hier in Den Bosch zeggen ze wel ‘u bent ook wel heel snel ‘gelaoje’.” De Ossenaar gaf dat toe. ,,Ik probeer het allemaal goed te doen, maar het lukt me niet”, zei hij. De officier vond dat de man de schuld teveel buiten zichzelf legt. Hij kreeg eerder al een voorwaardelijke straf van 73 dagen en liep in de proeftijd. Niet handig om dit dan weer tijdens je proeftijd te doen. Maar om u nou voor die bedreiging 73 dagen op te sluiten is ook nogal wat vond de officier. Zij vond de mishandeling niet te bewijzen.

Begeleiding en agressie-therapie

Uiteindelijk eiste ze een taakstraf van 28 uur, drie weken voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden zoals twee jaar begeleiding door de reclassering, agressie-regulatietherapie en een drink-, drugs- en gokverbod. De rechter sloot zich daar bij aan. ,,Ik kom hier niet meer terug met zo’n mondkapje”, zei de Ossenaar. ,,Als dat u motiveert hebben we al veel winst geboekt”, besloot de rechter.