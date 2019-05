Ossenaar verduisterde schoenen en apparatuur van zijn werkgevers

Zangeres Marga Bult doet aangifte van smaad en laster tegen boze schuldei­ser uit Nuland

7:03 Rechtop in de wind-zangeres Marga Bult (62) heeft aangifte gedaan van smaad, laster en belediging tegen makelaar Rinie van de Wetering van APC Vastgoed uit Nuland. Volgens Bult, die momenteel in de schuldsanering zit, heeft schuldeiser Van de Wetering in de media onwaarheden verkondigd die schadelijk zijn voor haar imago. Haar advocaat Sébas Diekstra heeft de aangifte maandag ingediend bij het Openbaar Ministerie in Den Bosch.