Ossenaar, veroordeeld voor mishandeling vader, moet alsnog werkstraf uitvoeren

,,U kunt niet van de drank af blijven?”, vroeg de politierechter in Den Bosch. ,,Dat is wel heel zwart wit gezegd”, vond de Ossenaar. ,,Ik vind dat die alcoholcontroles geen toegevoegde waarde meer hebben op mijn herstel.” Hij had net een contract getekend voor een fulltimebaan en vond dat het toezicht hem afremde. Zijn nieuwe werk kon hij slecht combineren met wekelijkse gesprekken bij de reclassering of regelmatige alcoholcontroles. Die laatste vond hij ook niet nodig. Hij was toch altijd eerlijk over zijn drinkgedrag?