Ossenaar veroordeeld voor steekpartij op Cruyff Court: 8 maanden cel

OSS - ,,Hij daagde me uit, lokte me naar het Johan Cruyff Court in Oss en sloeg me daar in elkaar”, zei Ismael C. boos. ,,Ik heb die man niet met een mes gestoken. Ik was het slachtoffer, hij niet.” Toch werd de 24-jarige Ossenaar C veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling.

Het was een onverwachte ontboezeming van de 24-jarige Ossenaar, gistermiddag in de rechtszaal in Den Bosch. Eerder hield de man nog bij hoog en laag vol dat hij op 23 mei 2019, de dag van de steekpartij, in Nijmegen was. ,,We hadden afgesproken op het Cruyff Court”, vertelde C. Het was de bedoeling dat het slachtoffer hem daar drugs overhandigde. ,,Ik zou hem daar de volgende dag voor betalen.”

Weinig waarde aan zijn verklaring

Het Openbaar Ministerie hechtte weinig waarde aan zijn verklaring. Die was volgens Officier van Justitie P. van Hees erg laat afgelegd en ‘niet aannemelijk’. Hij hield vast aan het verhaal dat het slachtoffer en een getuige vertelden over het incident.

Klapte vlindermes uit

Het slachtoffer had C. volgens dit tweetal inderdaad ontmoet op het Cruyff Court, na een vrij grimmig gesprek via telefoon en Whatsapp. Na een korte ruzie over geld, klapte C. een vlindermes uit en stak meerdere keren in de richting van het slachtoffer. Hij haalde eerst uit naar diens buik en sneed de man daarna in de arm.

Flinke wond in zijn arm

Politieagenten kregen een melding over het incident en troffen het slachtoffer met een aantal vrienden aan in een schuur nabij de Sperwerstraat. Ze zagen dat de man een flinke wond had in zijn arm. Het slachtoffer vertelde over het incident, maar wilde hier in eerste instantie geen aangifte van doen. Zo erg was het volgens hem niet. ,,Ik heb ook wel een wat uitgehaald met C”, gaf hij daarbij toe. De man was bang dat de verdachte na een aangifte uit de school zou klappen.

OM eiste 11 maanden cel

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 11 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, naast een drie jaar durend reclasseringstoezicht. Advocaat C. Skanderova wees de rechters op een eerdere veroordeling door de politierechter: de verdachte stond sindsdien al onder toezicht van de reclassering.

De rechtbank deed onmiddellijk uitspraak en veroordeelde C. voor een ‘poging toebrengen van zwaar lichamelijk letsel’. C. kreeg een celstraf van 8 maanden, die hij al uitzat in voorarrest. De man kreeg geen extra reclasseringstoezicht en kwam onmiddellijk vrij.