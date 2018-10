Ossenaar viel man aan om racistische opmerking

Bossrijk, zo gaat het nieuwe crematori­um in Oss heten

30 oktober OSS - Het nieuw te bouwen crematorium aan de Docfalaan in Oss gaat Bossrijk heten. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt tijdens een inloopavond over de plannen in het Osse gemeentehuis. De naam verwijst naar de vestigingsplaats en de bosrijke omgeving waarin het gebouw wordt gesitueerd.