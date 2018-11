Ossenaar voor derde keer in jaar tijd betrapt op rijden onder invloed van harddrugs

Mooiland kijkt opnieuw naar appartemen­ten in klooster Ravenstein

15:07 RAVENSTEIN - Wooncorporatie Mooiland start een nieuw onderzoek naar de mogelijkheid om huurwoningen te vestigen in voormalige klooster Huize Nazareth in het historische centrum van Ravenstein. Het plan is om in het pand twintig huurappartementen te bouwen, variërend van studio’s tot drie-kamer-appartementen.