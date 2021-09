Ossenaar vrijgesproken na vondst drugs en wapens op camping in Schaijk

DEN BOSCH/SCHAIJK - Er is geen wettelijk bewijs dat een 34-jarige Ossenaar 200 gram cocaïne en twee vuurwapens verborgen hield bij een chalet op de Maashorst in Schaijk. Daarom sprak de rechtbank in Den Bosch hem dinsdagmiddag vrij. De officier van justitie had negen maanden celstraf geëist tegen de man die, volgens zijn advocaat, uit vrees voor een aanslag op zijn leven niet aanwezig was bij de zitting.