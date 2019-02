Ossenaar wenst politie via Facebook ernstige ziektes toe: 150 euro boete

Landing Normandië thema voor hindernis­loop bij Geffense Plas

6 februari OSS/GEFFEN - Deelnemers aan een bijzondere hindernisloop bij de Geffense Plas mogen zich in september even bestormers van de Normandische invasiestranden wanen. De 75-jarige herdenking van de bevrijding van Zuid-Nederland is aanleiding om de Obstacle Run van vorig jaar dit jaar een duidelijk militair karakter te geven.