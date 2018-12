Ossenaar wil met zijn stichting Schools for Youth Afrikaans talent helpen: ‘Beter iets doen dan niks’

Oss is een nieuwe stichting rijker die zich inzet voor Afrika: Schools for Youth. Kartrekker is psychiater en voormalig huisarts Jaap Kool (69). De stichting zamelt geld in om kwetsbare, maar getalenteerde jongeren een vakopleiding te laten volgen. Daarmee kunnen ze zelf in hun levensonderhoud voorzien, zo is de gedachte.