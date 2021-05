Ossenaar wilde gestolen brommer verkopen om drugs te kopen, maar nu is hij klaar met ‘die rotzooi’

Dieven stelen e-bikes door gat in dak van winkel Haren

29 april HAREN - Uit de winkel De Smid Lifestyle aan de Lietingstraat in Haren zijn meerdere elektrische fietsen gestolen. Door de dader(s) is een gat gemaakt in het dak waardoor er flink is toegeslagen. ,,Het gaat om meerdere elektrische fietsen dus dan praat je al gauw over een flinke kostenpost”, aldus de politiewoordvoering.