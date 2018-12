Ossenaar wordt wakker van inbreker in zijn huis, dief slaat op de vlucht met elektrische fiets

SP Brabant wil nu ook geen mestfa­briek in Oss

10:01 OSS/DEN BOSCH - De SP Noord-Brabant is tegen de komst van een grootschalige mestverwerker in Oss. Leden van de partij hebben zich op de regioconferentie van de partij achter een motie van de SP afdeling Oss geschaard. In de motie gaf de SP aan dat er geen draagvlak is in Oss voor de komst van een mestfabriek.