'Ossenaren hebben onbreekbare onderlinge solidariteit’

,,Ik voel me erg op mijn gemak hoor hier, tussen al die messentrekkers. Niks aan de hand'', grapte hij, gespeeld zenuwachtig. Dat andere steden toch ook criminelen huisvesten, dat Oss in de AD Misdaadmeter pas op de 93ste plaats te vinden was: Rooijakkers trok zich niks aan van de tegenargumenten. ,,Het is eigenlijk zoals dokter Casparie al zei, in de jaren dertig. Hij onderzocht de Osse gevangenen in Den Bosch en concludeerde dat er niks mis was met ze, maar dat er een onbreekbare onderlinge solidariteit was, dát was hun overlevingsstrategie. Die Osse omerta bestaat nog steeds. Het is een sterk systeem. Hetzelfde systeem dat ervoor zorgt dat de Ossenaren elkaar letterlijk vasthouden als er gerouwd wordt om een stint die onder de trein komt, dezelfde eensgezindheid.''