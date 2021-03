Ossenaren van elders wilden Oss leren schaken

Stille GetuigenOSS - De schaakverenigingen kunnen de enorme belangstelling die de Nexflixserie The Queens Gambit heeft gewekt voor het schaakspel, nog niet omzetten in een groter ledental. Het online-schaken neemt weliswaar toe, ook de belangstelling bij kinderen, maar door corona kunnen zij niet genieten van wat een vereniging te bieden heeft, zeggen de schaakverenigingen in Oss en omgeving.

Het is dit jaar 95 jaar geleden dat in Oss de eerste schaakclub werd opgericht. Het aantal schakende jongeren was toen ‘bedroevend’, constateerden de initiatiefnemers. Zij wilden daar wat aan doen maar op de eerste plaats zelf genieten van ‘de kunst en de wetenschap’ die het schaakspel naar hun opvatting was.

Burgerlijke bekrompenheid

De verwachtingen waren echter laag gespannen. In Oss zagen zij de ‘burgerlijke bekrompenheid van een groot dorp’ en een argwaan tegenover alles wat nieuw was. En dat schreven zij zo ook in de krant, wat niet bepaald wervend was voor de beoogde schaakclub. Maar wie wilde, kon zich opgeven bij initiatiefnemer Anton Blewanus in de Houtstraat of naar de eerste vergadering komen bij hotel Govaert op de Heuvel. Dat deden twaalf Ossenaren die in januari 1926 allemaal lid werden van de ‘Eerste Ossche Schaakvereniging’ (E.O.S.).

Geen Ossenaren

Die eerste schaakfanaten waren geen Ossenaren van huis uit, maar goed opgeleide dertigers van elders. Eén was onderwijzer, twee gaven les op de HBS, één was boekhouder, drie waren kantoorbediende en één was chemicus bij Organon. Voorzitter Blewanus was geboren in Kleef en sinds 1924 onderwijzer in Oss. Secretaris Arnold Saijet was boekhouder en kwam uit Amsterdam. De kantoorbedienden in het schaakgezelschap waren Bernard Slotboom uit Winterswijk, Dirk Olden uit Rotterdam en Theo Broess, wel een Ossenaar. Chemicus Wilhelm Reppmann kwam in 1923 vanuit Berlijn naar Oss maar was geboren in Rusland.

Volledig scherm Ir. Aldert Vulsma, leraar wis- en natuurkunde aan de Osse HBS. In 1927 de eerste schaakkampioen van Oss © Stadsarchief oss

Eerste Osse kampioen

De beste schaker van E.O.S. was ir. Aldert Vulsma, wis- en natuurkundeleraar aan de HBS. Hij werd in 1927 ook de eerste Osse kampioen en winnaar van de zilveren pion die juwelier Marijnissen uit de Kerkstraat ter beschikking had gesteld. Het jongste lid, Emile Govaert (25), was geboren in Thorn en zoon van caféhouder Theophile Govaert (uit Zeeuws-Vlaanderen) waar de schaakclub wekelijks bijeenkwam.

De vereniging begon in de 3e klasse competitie van de Nederlandse Schaakbond. De eerste wedstrijd tegen Den Bosch ging met 5-3 verloren. Tegen Tilburg werden de Ossenaren ingemaakt met 7-1. Het eerste competitiejaar beëindigden de Ossenaren op de één na laatste plaats.

Nieuwe schaakclub

Door het vertrek van enkele leden uit Oss, werden begin jaren dertig de activiteiten onderbroken. In 1936 werd bij hotel de Korenbeurs een nieuwe schaakclub opgericht. In hetzelfde jaar deed dat ook damvereniging O.B.K. bij café Parkzicht en bij Hartog ontstond ‘Hartog’s Schaakclub’. Organon had vanaf 1939 een schaakclub. Die werd in 1944 opengesteld voor niet-leden waaruit vervolgens de nog bestaande Osse Schaakvereniging (O.S.V.) voortkwam.

En zo werd en wordt er in Oss volop geschaakt. De import-Ossenaren die in 1926 mopperden over het niet-schakende, bekrompen Oss, staan daarmee al heel lang schaakmat.