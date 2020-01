Ossenaren zoeken heil bij dokters in Heesch

video Gekkenhuis bij eerste ruilmiddag Osse plaatjes: ‘Het is maar goed dat mijn kleindoch­ter erbij is’

18:32 OSS - De Osse bieb puilde woensdagmiddag uit voor de eerste ruilmiddag met historische plaatjes. Honderden jongere, maar toch vooral oudere Ossenaren verdrongen zich aan de lange tafels of gewoon midden in de hal. ,,Het is ook echt een prachtig boek.”