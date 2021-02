Oud-anestesioloog Gerard Braak overleden

Braak was vier jaar lang voorzitter bij de maatschap Anesthesiologie in Bernhoven en acht jaar voorzitter van de medische staf. Vanaf 2004 leidde de arts ook nieuwe anesthesiologen op.

Naast zijn werk in de zorg vervulde Braak ook verschillende vrijwillige activiteiten. Hij was sinds 1994 lid van de Lions Club Oss, was er een jaar lang voorzitter en was district-gouverneur van Lions Club International. Daarnaast was hij instructeur bij Stichting Advanced Life Support Groep, voorzitter bij Stichting Reanimatie Oss en reservist bij het Geneeskundig bataljon. Gerard Braak is niet ouder dan 68 jaar geworden.