Oud-burgemeester: ‘Oss liet meest menselijke kant zien na spoordrama’

Van Veldhuizen is al jaren slecht ter been, maar ging de zondag na het ongeluk toch met zijn vrouw naar de bloemenzee vlakbij het spoor. Daarna tekenden ze het condoleanceregister in de hal van het gemeentehuis, zoals 6500 anderen dat deden. Hij moest ergens heen met het verdriet, vandaar.

Oss komt samen

De manier waarop Oss, toch een rauwe stad, samenkwam na het ongeluk verrast de voormalig burgervader niet. ,,Dat was niet typisch Oss, dat was typisch mens. Oss heeft zijn meest menselijke kant laten zien.” Hij neemt een slok van zijn koffie met melk. Vanuit zijn luie stoel kijkt hij uit op het stadion van TOP Oss, waar de herdenking in theater de Lievekamp op grote schermen te volgen viel. Van Veldhuizen zat die dag niet in het stadion, zoals hij vandaag ook niet aanwezig is bij de herdenking in het park en de onthulling van herinneringsmonument Vlinderboek. ,,Wij begeven ons niet meer in mensenmassa’s, maar gaan wel kijken als het minder druk is. Dit hoort bij Oss.”