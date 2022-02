Oud-centrumondernemer Michel de Best (69) overleden

Leekling aan de Walstraat was een van de oudste schoenenzaken in Oss, toen Michel en zijn vrouw Corry de Best er in 2009 mee stopten. Zij namen de toen dertigjarige zaak in 1981 over van de naamgevers Frans van der Lee en Leo Kling. Naast zijn ondernemerschap was De Best jarenlang actief in diverse ondernemerskringen. Hij was onder andere voorzitter van de Centrum Ondernemers Oss en het Ondernemers Verbond Oss (OVO). Bij zijn afscheid van het OVO kreeg hij de penning van algemene maatschappelijk verdiensten.