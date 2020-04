Oud-conciërge TBL, begrip voor generaties scholieren, overleden

Van den Broek volgde in 1967 zijn vader op als conciërge op het Titus Brandsma Lyceum. Die functie bleef hij bekleden tot aan zijn pensioen in 1988. ‘Hij was een plichtsgetrouwe medewerker, accuraat en behulpzaam voor iedereen binnen ‘zijn’ school. Elke oud-TBLer zal Willy met genegenheid herdenken’, schrijft de middelbare school in een overlijdensadvertentie in het Brabants Dagblad.