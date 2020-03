Oud-docent Paul Offermans van TBL in Oss overleden

Offermans, geboren in Amstenrade, studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en daarna geschiedenis in Nijmegen, waarna hij ging lesgeven. Op het TBL behoorde hij al snel tot een klein groepje progressieve leraren, staat te lezen in het boek Het geheim van Oss, een geschiedenis van de SP van Kees Slager. Met zijn tweelingbroer Piet, die leraar was op het Maaslandcollege in Oss, sloot hij zich in 1968 aan bij de Kritiese Leraren. De groep bracht Het rode boekje voor scholieren uit. Paul Offermans mocht dat op televisie presenteren tijdens een openbare les. Uitgangspunt was dat je als leraar anti-autoritair moest zijn en uitnodigend naar de leerlingen. De school was van de leerlingen en de leraren waren hun dienaren.