Oud-gedeputeerde Augusteijn in geweer tegen wind- en zonneparken in de polder

Boksende barbier houdt woord: speciale fiets afgeleverd bij ouderen in Haren

28 november HAREN/OSS - Hij had er letterlijk bloed, zweet en tranen voor over. Maar nu is de beloofde duofiets dan echt bij dagbesteding De Maalderij in Haren. Joep Arts en zijn vrienden verdienden het geld voor de splinternieuwe fiets afgelopen zomer tijdens een heus bokstoernooi.