Oud-juf Gerdien en haar zus Gerrie kleden basisschool Macharen thematisch aan: ‘We doen dit voor de kinderen’

Huis en haard Sandra en Winfried verbouwen hun boerderij uit 19de eeuw biobased: ‘Geen kans voor schimmel en vocht’

BERGHEM - Dat ze zich in oude huizen prettig voelden, dat wisten Sandra Schreurs (55) en Winfried de Luij (56) wel. Maar waarom dat zo was niet. Het kwartje viel in hun nieuwe meer dan een eeuw oude boerderij in Berghem.

29 augustus