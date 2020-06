Oud-kastelein bleef de ‘Papa Blues’ van Oss

IN MEMORIAMOSS - In de laatste winterweken smeedde Will Klamer alvast aan een plan voor zijn 75e verjaardag, aankomende zomer. Een feest in een café met enkele optredende bands had hij in gedachten. De Osse band C Jays moest komen spelen, maar ook Clemens van de Ven en Bertus Borgers. Eigenlijk een klein bluesfestivalletje dus.

Maar dat was vóór corona hem te pakken kreeg. Even leek Will Klamer te herstellen. Het slopende virus was weg uit zijn lijf, maar maandagavond overleed de Osse oud-kastelein en concertorganisator (74) toch aan de door de ziekte ontstane complicaties. Generaties Ossenaren achterlatend met herinneringen aan gezellige borreluurtjes en mooie stapavonden, vaak met een bandje op het podium.

Samen met zijn vrouw Penny was Will Klamer ruim een kwart eeuw cafébaas in het centrum van Oss. Ze runden vanaf 1984 de cafés Papillon, De Zaak en De Kamer, hielpen zoon Bas op weg met De Concurrent, en groeiden uit tot het bekendste horeca-setje van Oss. Daaraan droeg bij hun dadendrang als organisatoren. Ze stonden samen met bevriende kasteleins aan de wieg van Poposs, de voorloper van Muze Misse, en van een lange reeks bluesfestivals in Oss.

Op een barkruk

Vooral in dat laatste zat de hand van Will Klamer. Blues was zíjn muziek. Zittend op een barkruk kon hij er uren van genieten, ondertussen kletsend met horecavrienden en stamgasten.

Will Klamer had, naast zijn baan bij Defensie, al jaren in café 't Stamineeke gewerkt toen hij tegenover de Grote Kerk zijn eerste eigen café Papillon begon. Penny zou in het zaaltje ernaast dansles gaan geven, maar een auto-ongeluk verhinderde dat. De ruimte werd bij de kroeg getrokken en van een podium voorzien. Dit werd een broedplaats van cultuur met naast concertjes bijvoorbeeld ook talkshows, in een tijd nog zonder Groene Engel en Muzelinck.

Golf van bluesfestivals

Op het veldje naast die Groene Engel landde ‘The Good, The Bad and The Blues’. Dit zette een golf van bluesfestivals in gang die nog twintig jaar over Oss bleef rollen. Met wisselend succes maar dat hinderde Will Klamer niet, zo vertelde hij in 2004 in het Brabants Dagblad: ,,Het kost veel tijd en het levert niet echt veel op. En als het slecht uitpakt, loop je ook nog eens een risico. Je moet dus veel van de muziek houden en een beetje gek zijn.’’

‘Vader en moeder van de Osse blues’, kopte de krant destijds boven het interview met Will en Penny Klamer. Zij bleef daarna betrokken bij festivalorganisaties, hij ging in de luwte helpen. In Osse muziekkringen hield Will Klamer, die zelf geen noot spelen kon, zijn geuzennaam. ‘Papa Blues’, zo noemden frontman Joop van Orsouw en de muzikanten van de C Jays hem. ,,Als we in de buurt speelden dan kwam hij altijd luisteren en maakten we een praatje.’’

