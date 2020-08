Oud-kroegbaas Jo van Heeswijk uit Oss overleden

Jo van Heeswijk stond jarenlang achter de tap van het café tegenover de Grote Kerk, dat in die tijd The Old Tower heette. Het café begon als koffiehuis Kemps en heeft een geschiedenis van meer dan 115 jaar. Ook was Van Heeswijk een graag geziene gast bij voetbalvereniging O.S.S. '20. ,,Hij maakte graag een dolletje en had vaak goede ideeën om onze club verder te helpen. Jo was van de gezelligheid en dronk graag een drankje in de kantine met zijn vrienden. Hij is in het verleden bestuurslid geweest van de supportersclub, jeugdleider en nam plaats in de toenmalige elftalcommissie senioren. We gaan Jo enorm missen", schrijft de club op zijn website.