‘Oud, maar niet vergeten’, omroep Walraven duikt in muzikale pophistorie van Oss en omstreken

Tot dusver werden twee bands geportretteerd in de serie. De muzikale strapatsen van de broertjes Van Tongeren die speelden in groepen als Jack Jack’s Blue Men, Crash, Maxwell Blond, Zip Fastening en The Knack. En ook de band Greenlight werd uitgelicht. Komende weken komen daar het duo De Germa’s, The Phantoms en het Megense Just In Case nog bij. De ruim twintig minuten durende afleveringen zijn te zien op Ziggo kanaal 46 en via social mediakanalen.