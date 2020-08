‘Oud papier’ van strijdbare Unox-mannen is goud waard voor onderzoekers

OSS - De notulen van de vakbond, een mailtje naar de baas of een simpele passage over de fabriek in een dagboek. Voor personeel van Unox in Oss is het misschien oud papier, maar onderzoekers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zijn er dolblij mee. Zij kunnen de stukken goed gebruiken voor een proefschrift en misschien zelfs een geschiedenisboek.