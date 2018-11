Oud-postbode schrijft boek over bijzonder stukje Heesch: ’t Strôtje

De heemkundige uitgave laat in woord en beeld de geschiedenis zien van deze straat midden in Heesch. Nu staan aan de ene kant gemeente- en dorpshuis en aan de andere kant twee grote supermarkten. In het verleden zaten middenstanders en ambachtslieden er zij aan zij.

Oud-postbode Tiny Goossens (78) heeft het boek gemaakt met hulp van andere heemkundeliefhebbers. Goossens woonde in zijn kinderjaren in 't Strôtje. Hij verhuisde later naar een pand verderop in dezelfde Schoonstraat en woont daar nog steeds: ,,Maar dat is niet ’t Strôtje. Als ze het in Heesch over 't Strôtje hadden, dan werd echt alleen het stuk tussen de Rijksweg en de Hoogstraat bedoeld.‘’