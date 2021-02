Oud-stagiair komt in actie voor het Franse Bakkertje en zamelt online geld in

Raar maar waar: in de Hemelrijk­se Waard staat het water juist héél laag nu

1 februari LITHOIJEN - Het water in de Maas staat zo hoog, dat de uiterwaarden zijn ondergelopen. Maar, héél bijzonder, in de Hemelrijkse Waard is het tegenovergestelde aan de hand. Dat levert ook mooie plaatjes op.