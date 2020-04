Oud-voorzitter van Osse voetbalclub Cito bezwijkt week na zijn vrouw aan corona

Run op hulp uit corona-nood­fonds in regio: ‘Van yogadocen­ten tot fitnessin­struc­teurs’

8:10 OSS/UDEN - Honderden zzp'ers en zelfstandige ondernemers hebben zich in een paar dagen tijd gemeld bij hun gemeente voor hulp uit het noodfonds. In Oss meldden zich in drie dagen 900 mensen, in Uden bijna 500.