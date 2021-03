Oud-wethouder en volbloed Geffenaar Antoon Romme plotseling overleden

20 miljoen liter water en 12.000 kuub grond weg: Heische Tip in Zeeland krijgt schone recreatie­plas

23 maart ZEELAND - De vijver in de tuin schoonmaken is een rotklusje. Maar helemaal als die ‘vijver’ 100 bij 200 meter groot is en helemaal leeg moet. Op camping de Heische Tip in Zeeland zijn ze er een paar weken zoet mee. Maar dan is de recreatieplas straks ook weer helemaal schoon en extra diep.