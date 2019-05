Oud-wethouder Iding ageert fel tegen afschaffen welstand in Oss: ‘De dikke ik bepaalt’

Iding ergert zich aan de ‘kruistocht’ die met name Joop van Orsouw (Beter Oss) zou houden tegen de welstand. ,,Het advies van de ambtenaren is aan de kant geschoven en de wethouder heeft in het dossier zitten knoeien om de schijn te wekken dat erover is nagedacht.” Volgens Iding is er geen andere conclusie mogelijk dan dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. ,,Een analyse van enige betekenis voor afschaffing ontbreekt, ambtenaren worden geschoffeerd en inspraakresultaten worden niet serieus genomen.” Volgens Iding rommelt het in de ambtelijke organisatie en is het geen toeval dat de laatste tijd verschillende leidinggevenden afscheid hebben genomen van de gemeente Oss. Hij roept burgemeester Buijs op in te grijpen.