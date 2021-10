Oud-wethouder Peter van Boekel van Bernheze aan de slag bij de provincie

College Bernheze houdt boetekleed over De Pas even vast, maar trekt het niet echt aan

18 oktober HEESCH - ‘Het proces is gelopen zoals het gelopen is.’ ‘Het afstand houden heeft helaas niet geholpen.’ Het college van Bernheze hield gisteravond in de commissievergadering over het kritische rapport van de rekenkamercommissie over De Pas het boetekleed even vast, maar trok het niet aan.