Oude kastanjeboom waait om op de Ridderhof in Oss - ‘Ja, het gaat hier even héél hard’

Het is een verraderlijke hoek, hier bij deze appartementen en bedrijven aan de Ridderhof in Oss, zo pal naast het gemeentehuis en het spoor. Een verraderlijke hoek als het hard waait. De wind kan hier bijna geen kant op, stelt Frank Hulswit van de gemeente Oss. ,,En dan gaat het draaien. De boom is zo rond half vier omgewaaid, begreep ik.”

Kapotte ramen

En dus had de gemeente de oude, mooie kastanjeboom hier zo midden voor het complex, al vaker onderzocht. Als de boom ziek was, dan zou deze bij wind wel eens om kunnen waaien. Frank Hulswit is er al snel nadat de boom omwaaide bij. ,,We hebben de kapotte ramen afgeplakt, en op de tweede verdieping is gelukkig maar één laag van het dubbel glas kapot. Gelukkig woonden er geen mensen, daar waar de ramen kapot zijn. Op de eerste verdiepingen zitten bedrijven. Je zult toch net in je woonkamer zitten. Ik weet dat deze boom wel vaker is onderzocht, maar ik weet niet of daaruit kwam dat hij ziek was.”